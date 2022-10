"Telefoon Liz Truss gehackt door vermoedelijk Russische geheim agenten”

De cyberspionnen verschaften zich toegang tot “uiterst geheime details” van besprekingen met internationale bondgenoten. Ze kregen tevens inzage in privéberichten die Truss uitwisselde met haar goede vriend Kwasi Kwarteng, die later kortstondig minister van Financiën zou worden. De onderschepte boodschappen aan buitenlandse collega’s gingen volgens de Mail onder meer over de oorlog in Oekraïne, inclusief informatie over wapenleveranties.