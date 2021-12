Tel Aviv steekt Parijs, Zürich en Hongkong voorbij als duurste stad ter wereld

Dit Zuid-Afrikaanse laboratium ontdekte de omikronva­ri­ant: "Waar­schijn­lijk het meest gemuteerde virus ooit"

Ongeveer een week geleden kwamen de eerste berichten binnen over een nieuw coronavirus, de omikronvariant. Al snel werd er alarm geslagen, aangezien deze variant een niet eerder geziene hoeveelheid mutaties bezit. Alex Sigal, een Zuid-Afrikaanse viroloog, was degene die in zijn lab als allereerste de nieuwe variant ontdekte. Ondertussen zijn verschillende onderzoekers daar dag en nacht bezig om alles over de omikronvariant te weten te komen. Kijk hier binnen in zijn laboratorium in Zuid-Afrika.

11:40