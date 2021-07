Tel Aviv gaat strijd aan tegen hondenpoep via DNA-systeem

Versoepe­lin­gen in Engeland vanaf aanstaande maandag

12 juli De versoepelingen van de coronamaatregelen in Engeland gaan wel degelijk op 19 juli in. Dat deelde de Britse premier Boris Johnson vandaag mee tijdens een toespraak. Volgens de Britse regering is de situatie goed genoeg om effectief het grootste deel van de coronamaatregelen op te heffen in Engeland. Noord-Ierland, Schotland en Wales wachten nog met de versoepelingen.