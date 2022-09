Teken aan de wand voor Poetin? Steeds meer fervente aanhangers halen publiekelijk hard uit na fiasco in Charkiv

De verliezen die het Russische leger in de regio rond Charkiv in het noordoosten van Oekraïne heeft moeten incasseren, zijn als een mokerslag aangekomen bij Russische prominenten. Zelfs de meest fervente Poetinaanhangers hebben nu openlijk kritiek op hun eens zo onfeilbare leider.

Een groot aantal vooraanstaande mediapersoonlijkheden, Russische parlementsleden en zelfs voormalige FSB-officieren (de vroegere KGB) die betrokken waren bij de annexatie van de Krim in 2014, hebben publiekelijk hun bezorgdheid geuit. Ze vrezen dat Rusland een toekomstige nederlaag tegemoet kan zien en waarschuwen voor de toenemende kwetsbaarheid van het land op het wereldtoneel.

Voormalig lid van de Doema (het Russische parlement) Boris Nadezjdin bracht vlak na het succesvolle Oekraïense tegenoffensief al een niet mis te verstane boodschap op de Russische televisie. “Het is absoluut onmogelijk om Oekraïne te verslaan met de huidige middelen en koloniale oorlogsmethoden. Als een wereldwijde oorlog uitbreekt, zal het machtsevenwicht niet in ons voordeel zijn”, waarschuwde hij.

“Uiteenvallen van het land”

Karen Shakhnazarov, een filmmaker die loyaal is aan het Kremlin, vertelde de kijkers van de talkshow van propagandist Vladimir Solovyov in primetime dat Rusland zich nu in een “zeer moeilijke situatie” bevindt tegen een “sterke tegenstander en dat dit kan leiden tot het “uiteenvallen van het land”.

“Vladimir Poetin dreigt zijn macht te verliezen door een bijkomende militaire mislukking of economische schok”: deze waarschuwing werd dan weer de wereld ingestuurd door Igor Girkin, een voormalige kolonel die de pro-Russische opstand in Oost-Oekraïne leidde in 2014 en verantwoordelijk wordt geacht voor het neerhalen van MH17 in 2014. “Het Kremlin is ten dode opgeschreven, tenzij het een volledige militaire mobilisatie afkondigt”, stelde Girkin. Of nog: “Ik heb 99 procent, misschien wel 100 procent, vertrouwen in onze nederlaag.”

De Tsjetsjeense leider en nauwe bondgenoot van Poetin, Ramzan Kadyrov, publiceerde een elf minuten durende tirade op berichtenapp Telegram, waarin hij verklaarde dat “er veranderingen moeten worden doorgevoerd” om het tij van de oorlog in het voordeel van Rusland te keren. Hij verklaarde dat hij persoonlijk met Poetin zou spreken om “de ernst van de situatie ter plaatse” uit te leggen.

Storm van ontevredenheid

Poetin is de machtigste man van Rusland, maar zelfs een autocraat van zijn kaliber is afhankelijk van een groep van prominente aanhangers, bereidwillige politici en volgzame media om zijn imago zorgvuldig in stand te houden en de berichtgeving in zijn voordeel te manipuleren.

De bereidheid van verschillende prominenten om de dictator openlijk te bekritiseren op livetelevisie suggereert dat er achter de schermen een storm van ontevredenheid opsteekt.

