Tegenvaller voor Wikileaks-oprichter Julian Assange in zaak over uitlevering aan VS

Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft een tegenvaller te verwerken gekregen in de beroepszaak over het uitleveringsverzoek dat de Verenigde Staten hebben lopen in het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse advocaten krijgen op een belangrijke zitting in oktober ruimschoots de ruimte om hun argumenten naar voren te brengen, oordeelde het hooggerechtshof in Londen.

Een rechtbank in Londen oordeelde in januari dat de Australische oprichter van klokkenluiderssite WikiLeaks niet mag worden uitgeleverd vanwege het risico dat hij zich in een Amerikaanse cel van het leven zou beroven. De VS tekenden vervolgens beroep aan.

In de zitting van woensdag zaaide de Amerikaanse kant twijfel over de onafhankelijkheid van een deskundige die de gezondheid van de 50-jarige Assange had beoordeeld. Het oordeel van de rechter dat Assange in een Amerikaanse cel zelfmoord zou kunnen plegen zou dan ook opnieuw moeten worden bekeken. De rechter honoreerde dat, evenals het herzien van het oordeel van de expert. Assange volgde de zitting via een videoverbinding.

175 jaar celstraf

De Amerikaanse justitie wil Assange in de VS berechten voor het publiceren van militaire geheime documenten en spionage, waarvoor hij tot 175 jaar celstraf riskeert. Hij zit inmiddels ruim twee jaar vast in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen. Eerder ontweek hij de autoriteiten door bijna zeven jaar in de Ecuadoraanse ambassade in Londen te verblijven.

Volledig scherm Stella Moris, partner van Julian Assange, omring door tientallen aanhangers aan de rechtbank in London. © AP

Vorige maand bleek dat de VS het Verenigd Koninkrijk een aantal garanties hebben gegeven in de hoop dat die Assanges uitlevering dichterbij brengen. Zo komt hij in de VS niet in een zwaarbeveiligde gevangenis en mag hij na een eventuele veroordeling zijn celstraf in zijn thuisland Australië uitzitten.

De aanhangers van Assange zien hem als een onderzoeksjournalist die misstanden aan het licht heeft gebracht. Tientallen sympathisanten verzamelden zich woensdag buiten het High Court om zijn onmiddellijke vrijlating te eisen.