Tegenvaller voor Macron: Franse president verliest absolute meerderheid in parlement

De coalitie Ensemble! van Macron zou weliswaar de grootste formatie in de Assemblée Nationale worden, maar ze komt volgens de projecties niet in de buurt van de absolute meerderheid van 289 zetels. Dat maakt het voor de president veel moeilijker om beleid te voeren. Ensemble! zou uitkomen op 200 tot 260 zetels, het linkse blok Nupes van Jean-Luc Mélenchon op 150 tot 200 zetels, het uiterst rechtse Rassemblement National op 60 tot 102 zetels en de conservatieve Les Républicains op 45 tot 80 zetels.

“Verre van wat we gehoopt hadden”

“Het is verre van wat we gehoopt hadden”, zo erkende minister Gabriel Attal, de eerste uit het kamp van Macron die reageerde op de uitslag. “De Fransen hebben ons geen absolute meerderheid gegeven, maar ook niet aan een andere partij. Wat zich aftekent is een ongeziene situatie in het politieke en parlementaire leven, die ons gaat verplichten om onze zekerheden en tegenstellingen te overstijgen”, zei hij op televisiezender TF1.