Tegengehouden voor luchtverfrisser, het werd zijn dood: politie doodt jonge zwarte vader op een boogscheut van proces over George Floyd

In Minnesota is het verboden om luchtverfrissers (genre ‘arbre magique’) aan de achteruitkijkspiegel van je auto te bevestigen, omdat die het zicht zouden kunnen belemmeren. Dat hij er meer dan één had hangen, werd Daunte Demetrius Wright (20) zondagnamiddag fataal. Het was de reden waarom de politie hem deed stoppen in Brooklyn Center, een stadje van 31.000 inwoners even ten noorden van Minneapolis.