Tegenexpertise verklaart Abdeslam fit genoeg om proces bij te wonen na coronabesmetting

Celebrities Doodsoor­zaak Bob Saget blijft onduide­lijk: “Maar geen tekenen van misdrijf of drugs”

De Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is zondag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de politie van de Amerikaanse staat Florida bekend. Saget, die vooral bekend werd door zijn rol in de serie ‘Full House’, werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer. De mogelijke doodsoorzaak van de acteur is voorlopig nog niet bekend.

14:08