Technologische vooruitgang : brandweer in Californië gebruikt AI om razendsnel branden te detecteren

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Rusland haalt Oekraïense raketten neer nabij Krimbrug: “De brug is niet beschadigd”

Rusland heeft vannacht en vanmorgen meerdere aanvallen op de Krim en de Krimbrug afgeslagen. Zo meldde gouverneur Sergej Aksjonov op Telegram dat er twee Oekraïense raketten zijn neergeschoten door de luchtafweer. Intussen zijn in Odesa enkele stranden terug geopend voor het eerst sinds het begin van de oorlog. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.