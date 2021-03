Teamwork: Belgische politie leidde Franse agenten naar mannen die Nederlandse politieman neerstaken

Nederlands-Limburg Het leven van Luuk (22) stortte in nadat hij van zijn fiets werd gegooid, politie zoekt dader

15 maart De politie in Nederlands-Limburg is op zoek naar een persoon die in mei vorig jaar een voorwerp, mogelijk een fles, naar de 22-jarige Luuk Hartjes gooide. De student zat toen op zijn racefiets. Na de klap werd hij nooit meer de oude. Wat heet: Luuk slaapt bijna de hele dag, kan alleen nog dialect praten en zit in een rolstoel.