“Team van Trump haalde 150 miljoen dollar op sinds verkiezingen”

Greet De Keyser in de VS: “Biden zal economie erven die steeds minder Amerikanen het hoofd boven water zal kunnen doen houden”

30 november "Zorg dat je wat foto's neemt van al die radeloze mensen die in de rij wachten op een pakket eten." Ik roep het Bart nog even na vooraleer hij in de auto stapt op weg naar Washington DC's oudste liefdadigheidsorganisatie, Central Union Mission. Zijn auto is volgeladen met kalkoenen en toebehoren voor een traditioneel Thanksgiving-maal. 700 gezinnen zullen in de volgende dagen zo eten op tafel kunnen toveren. Er staat al een lange rij op de eerste dag.