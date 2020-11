Team Biden: “We kunnen perfect indringers uit Witte Huis escorteren”

Het campagneteam van de Democraat Joe Biden heeft herhaald dat het Amerikaanse volk de presidentsverkiezing zal beslissen. "De regering van de Verenigde Staten is perfect in staat om indringers uit het Witte Huis te escorteren”, liet woordvoerder Andrew Bates optekenen. Hij anticipeert zo op de mogelijkheid dat Donald Trump niet van plan zou zijn om een eventuele verkiezingsnederlaag te erkennen.

Delen per e-mail

Volgens het team van Trump is de race nog niet gelopen. “De resultaten in verschillende staten zijn nog niet definitief, de projectie dat Biden wint is dus vals”, riposteert Matt Morgan op Twitter.

Lees ook Wat moet er nu nog gebeuren voor we de winnaar kennen? Een overzicht

De campagneleider wijst erop dat de stemmen in de staat Georgia herteld zullen worden. “We zijn er zeker van dat we stembiljetten vinden die niet correct verkregen zijn en dat president Trump uiteindelijk de overhand zal halen”, klinkt het in de mededeling.

“Duizenden mensen hebben op foute manier gestemd”

Volgens het campagneteam vonden er ook veel onregelmatigheden plaats in Pennsylvania. Morgan stelt dat vrijwilligers van het team op bepaalde plaatsen geen toegang kregen tot de locaties waar de stemmen geteld worden. In Nevada zouden duizenden mensen op een foute manier per post gestemd hebben.

Volgens het team is Trump in Arizona op weg om de overwinning te behalen. Nieuwszenders Fox en persagentschap AP riepen Biden er echter al uit als winnaar. Morgan noemt dat “onverantwoordelijk” en “foutief”. “Wanneer deze verkiezing afgelopen is, zal president Trump herkozen zijn”, klinkt het nog.