Te weinig water in beroemde kanalen Venetië: gondels kunnen er soms niet meer door

Venetië maakt zich doorgaans zorgen over eventuele overstromingen - zoals in december nog - maar nu staat het water in de bekende kanalen ongewoon laag. Door het extreme laagtij kunnen gondels, watertaxi’s en ambulances er op sommige plaatsen zelfs niet meer door varen. Dat is te wijten aan een combinatie van factoren: een gebrek aan regen, een hogedrukgebied, een volle maan en zeegetijden. De laatste tijd viel er minder dan de helft sneeuw in de Alpen dan gewoonlijk.

De Italiaanse rivieren lijden eronder, vooral in het noorden van het land. De Po, de langste rivier van Italië, kreeg 61 procent minder water te verwerken dan normaal in deze periode van het jaar. De vallei rond de rivier, die van de Alpen in het noordwesten naar de Adriatische Zee stroomt, staat in voor ongeveer een derde van de Italiaanse landbouwproductie. Ook het waterpeil van het Gardameer noteert een laagterecord. Je kan er nu over een zichtbaar geworden pad naar het eilandje San Biagio lopen. En in de buurt van Pavia in de Povlakte staat het water drie meter onder het nulpunt. Oevers zijn er nu stranden, wat de Italianen normaal alleen in de zomer zien.

Volledig scherm © REUTERS

Volgens Massimiliano Pasqui van het Italiaanse onderzoekscentrum CNR kampt zijn land sinds de winter van 2020-2021 met een watertekort dat alsmaar erger wordt. “We moeten 500 mm goedmaken in de noordwestelijke regio’s. We hebben 50 dagen regen nodig”, legt Pasqui uit in de krant ‘Corriere della Sera’. Klimatoloog Luca Mercalli wil “wachten op de lente, wanneer gewoonlijk de meeste regen in de Povallei valt”. Volgens hem is er “een goede kans” dat de regen in april en mei de situatie nog kan rechttrekken. “Het is onze laatste hoop. Als we voor het tweede jaar op rij geen regen krijgen in de lente, dan zou dat voor het eerst ooit zijn.”

De mildere temperaturen van de laatste twee weken hebben te maken met een anticycloon die het weerbeeld domineert. De recentste weersvoorspellingen kondigen voor de komende dagen alvast wél regen en sneeuw aan in de Alpen.