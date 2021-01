Te weinig naalden, niet genoeg personeel en bekende mensen die voorsteken: met deze problemen hebben Europese landen af te rekenen bij vaccineren

We hebben intussen twee goedgekeurde vaccins in de EU en de verdeling van het eerste is volop bezig. En toch lijken de vaccinatiecampagnes in Europa maar moeizaam op gang te komen. Heel wat landen hebben af te rekenen met problemen. Zo zijn er in Italië niet genoeg naalden, blijkt Spanje niet voldoende personeel opgeleid te hebben en ontstond er in Polen opschudding nadat bekend raakte dat enkele politici en beroemdheden hun beurt niet afwachtten. Een overzicht.

Italië

Hoewel Italië een van de Europese landen is die al het verst staan met hun vaccinaties - er werden er al meer dan 182.000 toegediend, alleen Duitsland doet beter in de EU - is ook hier nog maar een derde van de geleverde doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin gezet en nog maar 0,3 procent van de bevolking ingeënt. Aan dit tempo zal het zes jaar duren eer alle 60 miljoen inwoners van het land gevaccineerd zijn.

Gezondheidspersoneel zegt dat het ontdooien van de vaccins vertraging veroorzaakt. Daarnaast wordt ook naar een gebrek aan personeel en de logge bureaucratie gewezen. Zo moet een lange procedure gevolgd worden om wettelijke toestemming te krijgen voor het vaccineren van rusthuisbewoners die zelf geen toestemming meer kunnen geven. Ziekenhuizen in Liguria - een regio in het noordwesten van Italië - kregen dan weer de verkeerde naalden geleverd om het vaccin van Pfizer/BioNTech toe te dienen.

In de noordelijke regio Lombardije nam het hoofd van het departement Gezondheid en Welzijn Giulio Gallera ontslag nadat hij in een interview met de krant La Stampa had gezegd dat hij niet van plan was om artsen en verpleegkundigen terug te roepen uit vakantie om de geleverde vaccins zo snel mogelijk te zetten.

Spanje

In Spanje werden sinds de start van de vaccinaties op 27 december 82.000 mensen ingeënt. Dat heeft minister van Volksgezondheid Salvador Illa Roca maandag gezegd. Volgens Our World in Data zou dat aantal intussen gestegen zijn tot ruim 139.000 of 0,3 procent van de bevolking. Als het land zijn objectief wil halen om tegen het einde van de zomer 70 procent van zijn 47 miljoen inwoners ingeënt te hebben, moet dat tempo fors omhoog.

Groot probleem is echter dat er niet voldoende goed opgeleide verpleegkundigen zijn om de vaccins te zetten. In Catalonië is dat een van de redenen voor het feit dat nog maar een vijfde van de geleverde vaccins is toegediend.

“In het grootste deel van Spanje zijn ze in het weekend gestopt met vaccineren”, aldus ook geneticaprofessor Manuel Perez-Alonso van de universiteit van Valencia. “In een noodsituatie is het onbegrijpelijk dat er niet genoeg personeel en middelen voor handen zijn om elke dag te blijven vaccineren.”

Polen

In Polen is dan weer opschudding ontstaan nadat bekend raakte dat een ziekenhuis in de hoofdstad Warschau vaccinaties gegeven zou hebben aan een reeks politici en beroemdheden. De Poolse regering heeft maandag een onderzoek bevolen naar de onregelmatigheid.

Polen is - net als veel andere Europese landen - op 27 december begonnen met haar vaccinatiecampagne en de regering besliste om eerst het zorgpersoneel in te enten. Daarna volgen senioren, leraren en militairen. Groot was dan ook de verbazing toen voormalig premier Leszek Miller op 30 december plots twitterde dat hij gevaccineerd was. In het universitair ziekenhuis bleek later een deel van de 450 geleverde doses aan enkele politici gegeven te zijn, en ook aan achttien bekende mensen, onder wie een actrice, een zanger en een televisiejournalist. Zij moesten volgens het ziekenhuis als ambassadeur van de vaccinatiecampagne fungeren.

Ook elders in het land kregen lokale politici al kritiek omdat ze hun beurt niet afwachtten. Premier Mateusz Morawiecki noemde het afgelopen weekend nog “een echte schande”. Het hoofd van de vaccinatiecampagne Michal Dworczyk zei maandag dat het land al iets meer dan 50.000 van de 38 miljoen inwoners had ingeënt. Hij wil in de eerste drie maanden van het jaar 2,9 miljoen mensen gevaccineerd zien.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten en keurt nu zelf zijn vaccins goed voor (nood)gebruik. Het Britse geneesmiddelenagentschap MHRA gaf al groen licht voor dat van Pfizer/BioNTech en van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Het eerste vaccin werd gezet op 8 december. Premier Boris Johnson gaf gisteren aan dat er al 1,3 miljoen mensen een eerste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin kregen. Het Verenigd Koninkrijk behoort daarmee tot de internationale kopgroep.

Er komt wel steeds meer kritiek uit de wetenschappelijke wereld op de beslissing om eerst één dosis van het vaccin toe te dienen aan zo veel mogelijk mensen en pas veel later een tweede. De eerste dosis zou al een zekere vorm van immuniteit geven, zo klonk het, maar daar zou nog geen enkel wetenschappelijk bewijs voor zijn.

Tegen midden februari wil het VK de meest kwetsbare groepen gevaccineerd hebben: rusthuisbewoners en -personeel, zeventigplussers, zorgpersoneel en mensen met onderliggende ziektebeelden. Goed voor 13,9 miljoen mensen. Johnson gaf wel toe dat het tempo waaraan gevaccineerd wordt, dan wel fors omhoog moet. Om de deadline in februari te halen moeten elke week 2 miljoen mensen ingeënt worden.

Duitsland

Duitsland is in Europa een van de beste leerlingen van de klas met zijn vaccinatiecampagne. Sinds 27 december zijn al meer dan 316.000 vaccins gezet, goed voor 0,38 procent van de bevolking. De focus ligt in de eerste plaats op bewoners van rusthuizen en tachtigplussers.

Maandag deelde de Duitse regering plots mee dat ze in september vorig jaar op eigen houtje 30 miljoen vaccins had besteld bij Pfizer en BioNTech. Dat was twee maanden voor de Europese Commissie haar deal met de firma’s sloot, een deal waar Duitsland ook deel van uitmaakt. Duitsland zou gefrustreerd zijn door het trage tempo van Europa om vaccins goed te keuren en te verdelen.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie moet de bestelling van Duitsland echter gezien worden binnen de context van de 100 miljoen dosissen die de Europese Unie aangekocht heeft, bovenop de 200 miljoen die in eerste instantie gereserveerd werden. Als dat klopt, legt Duitsland echter beslag op een derde van de extra vaccins en dat kan nog tot discussies leiden. “De verdeling gebeurt op basis van de inwonersaantallen, maar het is niet uitgesloten dat sommige lidstaten wat meer vaccins willen en andere wat minder”, aldus de woordvoerder.

Nederland

En dan is er nog Nederland, dat vandaag als allerlaatste in Europa begon met zijn vaccinatiecampagne. De eerste spuit was voor de 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri in de zuidelijke gemeente Veghel.

De Nederlandse regering krijgt veel kritiek voor de late start en dan vooral minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hij incasseerde gisteren in het parlement de volle laag voor de “zwabberende” vaccinatiestrategie, die traag en bureaucratisch genoemd wordt. De eerste vaccins kwamen immers al op 26 december aan in het land. De Jonge blijft er zelf echter bij dat de strategie vooral “doordacht” moet zijn.

Dat is een argument dat ook in Frankrijk gehoord wordt, waar nog maar een 7.000-tal spuiten gezet zijn. Doel is daar vooral om de vele kritische Fransen te overtuigen dat de vaccins veilig zijn. President Emmanuel Macron heeft er echter op gedrukt dat hij “een ongerechtvaardigde traagheid” niet zal tolereren.

