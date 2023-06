Te weinig animo: mogelijk laatste actiedag tegen pensioenhervorming in Frankrijk

KIJK. Wagen met drie kinderen staat in lichter­laaie terwijl moeder diefstal pleegt in winkel

Alicia Moore (24) uit Orlando, Florida was druk bezig met een diefstal te plegen in een winkel terwijl haar drie kinderen in een brandende wagen zaten. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Dashcambeelden tonen hoe de vlammen uit de wagen woekeren. Omstaanders hebben de kinderen kunnen redden, terwijl de moeder nog spullen aan het stelen was in de winkel.