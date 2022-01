Te midden van grote spanningen: Rusland kondigt grootschalige marine-oefeningen aan

Noordzee

Volgens het ministerie zullen deze oefeningen zowel plaatsvinden in de wateren en zeeën die grenzen aan het Russische grondgebied als in “operationeel belangrijke oceaangebieden wereldwijd”.



“Afzonderlijke oefeningen zullen worden gehouden in de wateren van de Middellandse Zee, de Noordzee, de Zee van Ochotsk, het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan”, aldus het Russische ministerie. “Het hoofddoel is de inzet van troepen om de Russische nationale belangen in de wereldzeeën te beschermen en militaire dreigingen tegen Rusland vanuit zeeën en oceanen tegen te gaan.”