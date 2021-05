Te koop: uitbarstende vulkaan in IJsland

De IJslandse vulkaan die sinds maart lava de lucht in spuwt, staat te koop. Eigenaren van het uitgestrekte stuk grond waar de actieve vulkaan Fagradalsfjall zich bevindt, hebben verklaard dat de site of delen ervan beschikbaar zijn aan de juiste prijs.

Volgens berichten in de IJslandse media ligt het natuurspektakel op het schiereiland Reykjanes ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik op privéterrein dat eigendom is van een vereniging van landeigenaren bestaande uit ongeveer 20 personen.

De voorzitter van de vereniging, Sigurður Guðjón Gíslason, vertelde dat de groep vragen heeft ontvangen van makelaars en andere geïnteresseerde partijen én dat er al een paar aanbiedingen op tafel liggen.

“Dit moet op dit moment het ‘heetste’ en dus meest gewilde stuk land van IJsland zijn”, grapte hij, eraan toevoegend dat de groep bereid is om aan de juiste prijs te verkopen. De IJslander wilde niets kwijt over de geboden bedragen.

Toeristisch potentieel

Gislason bevestigde dat de interesse in de aankoop van het gebied er is gekomen na het begin van de uitbarsting in maart, wat erop kan wijzen dat potentiële kopers mogelijk geïnteresseerd zijn om voordeel te halen uit het toeristische potentieel van de site. Naar schatting 87.000 mensen hebben het gebied de afgelopen weken bezocht. Bovendien zou de uitbarsting nog jaren kunnen aanhouden.

Volledig scherm Al 87.000 mensen hebben de site bezocht sinds de uitbarsting. © AFP

De huidige landeigenaren maken deel uit van een werkgroep die onlangs een rapport heeft opgesteld voor de minister van Toerisme. Het document beschreef hun plannen voor het gebied, waaronder het bouwen van een kiosk waar drankjes en andere koopwaar zou worden verkocht, het verbeteren van de parkeerplaatsen en paden, en het uitgeven van exploitatievergunningen voor touroperators. De autoriteiten zullen op hun beurt de aanleg van infrastructuur financieren.

Premier Katrín Jakobsdóttir verklaarde in een interview dat het uitgesloten is dat private partijen de toegang tot de site voor het grote publiek kunnen afsluiten. De overheid financiert de aanleg van infrastructuur in het gebied en een voorwaarde voor die financiering is de blijvende toegang van het grote publiek tot de site.

IJsland telt in totaal 32 vulkanen die als actief worden beschouwd. Gemiddeld komt er eens om de vijf jaar een uitbarsting voor. In 2010 had een eruptie van de Eyjafjallajökull nog een deel van het internationaal vliegverkeer een tijd lang lamgelegd.

Volledig scherm Een vrouw fotografeert het natuurspektakel. © AP

Volledig scherm De uitbarstende vulkaan lokt heel wat kijklustigen. © Getty Images