Te koop: het stulpje van wielerkampioen Philippe Gilbert in Monaco (en de vraagprijs doet alvast duizelen)

UPDATE Zeker negen doden na schietpar­tij in Servische school: 13-jarige schutter plande aanval maand geleden en had lijst met slachtof­fers

Een tiener heeft vanmorgen het vuur geopend in een school in de Servische hoofdstad Belgrado. Bij de schietpartij zijn zeker negen mensen om het leven gekomen, onder wie acht leerlingen en een bewaker. Zeven anderen zijn gewond geraakt. De politie kon de verdachte arresteren op het schoolplein en is inmiddels opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De wapens die hij gebruikte waren vermoedelijk van zijn vader. Die is ook opgepakt en wordt mogelijk zelfs veroordeeld voor de daden die zijn zoon gepleegd heeft.