Tanzania installeert snel internet op Kilimanjaro

Rusland showt wapens op grote militaire beurs bij Moskou: “Ze willen tonen dat het moeilijk is om hen te isoleren”

In Rusland gaat vandaag ARMY-2022 van start, een zesdaagse internationale militaire beurs die omschreven wordt als de grootste van het land. Volgens experten van de CNA - een Amerikaanse non-profit die zich door onderzoek en analyse inzet voor de veiligheid en beveiliging van de VS - willen de Russen er hun wapens en wapensystemen showen en laten zien dat het moeilijk is om hen met allerhande sancties buiten spel te zetten.

15 augustus