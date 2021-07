Tamara (38) won 10 miljoen euro: “Sommige mensen verwachtten dat ik dingen voor ze zou betalen”

“Op mijn 27ste heb ik de opleiding NLP (lessenpakket voor onder andere coaching, red.) gedaan”, vertelt Straatman. “Ik wilde de grootste en bekendste lifecoach van Nederland worden. Op een dag zat ik thuis te mediteren op mijn slaapkamer toen ik een visioen kreeg. Ik zag een Amerikaanse fruitautomaat voor me. Ik trok aan de hendel, hoorde geluid, zag oranje licht en confetti. Ik wist: als ik 35 ben, ben ik miljonair. Toen ik wakker schrok uit de droom, ben ik intuïtief bedrijfsplannen gaan uitwerken.”

Maar ze krijgt de financiering voor haar plannen niet rond. “Ik werkte in een vishandel en daarna als manager in een dameskledingwinkel en was daarnaast druk bezig met mijn eigen bedrijf. Ik deed coachings- en groepssessies, lezingen en gaf online trainingen. Maar zonder geld om te investeren duurde het veel langer dan ik zou willen.”

“Voor gek verklaard”

Ze blijft volhouden. “Ik wíst dat ik op mijn 35ste miljonair zou zijn. Dat voelde ik aan alles, maar door mijn omgeving werd ik voor gek verklaard. Mijn moeder zei dat ze, ondanks dat ze me niet begreep, in me geloofde.” Maar de tijd verstrijkt. “Inmiddels was ik ruimschoots 34. En ik begon mijn hoop te verliezen dat het nog zou gebeuren.”

Straatman vervolgt: “Mijn moeder overleed dat jaar plotseling. Het was haar traditie om mee te spelen met de Staatsloterij. Oudejaarsdag, net voor sluitingstijd, besloot mijn vader lastminute om naar de Bruna (krantenwinkelketen, red.) te gaan en staatsloten voor het hele gezin te kopen.”

De Tilburgse heeft het winnende lot in handen. “Het was een andere route dan ik had uitgestippeld, maar ik won 10 miljoen euro. In een keer was ik miljonair. Dat was een rare gewaarwording. Ik stond ’s nachts te feesten in de kroeg en keek om me heen, beseffend dat ik ineens rijk was. Eenmaal thuis kon ik de slaap niet vatten. Ik heb misschien twee uurtjes geslapen. Dacht aan al die dingen die ik met het geld kon gaan doen.”

De volgende dag zegt ze haar baan op en besluit ze te beginnen met het organiseren van een feestje ter ere van haar 35e verjaardag. “Ik vroeg vrij van mijn werk en ben met mijn acht beste vrienden en vriendinnen een paar dagen naar Lissabon gegaan om daar te feesten.”

Ze maakt haar opzegtijd in de kledingwinkel af en neemt een sabbatical van zeven maanden. “Ik heb verschillende reizen gemaakt met de mensen die altijd voor mijn moeder en mij klaarstonden, ik kocht een nieuw huis en schafte een hond aan.”

Het geld verandert haar leven. “Ik heb altijd een modaal salaris gehad. Moest creatief zijn om elke maand rond te komen en kocht mijn kleding in de solden. Dat hoefde nu niet meer. Ik investeerde in reizen en woongenot, maar om designermerken geef ik niet. Ik voel me al snel schuldig als ik een groot bedrag uitgeef, en heb moeten leren om mezelf af en toe te kietelen.”

‘Geld is een middel, maar ook energie’

Vooral op werkvlak zijn de veranderingen groot. “Ik richtte eindelijk mijn eigen onderneming, Stribe, op. Het is een impactcommunity waarmee ik trainingen aanbied op het gebied van mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik richt me ermee op duurzaam ondernemerschap en investeer ermee in andere bedrijven. Ook schreef ik het boek Jackpot, de sleutel tot innerlijke rijkdom. Geld is een middel, maar geld is ook energie. Veel mensen hebben negatieve associaties met geld, zien het als een machtsmiddel. Ik kijk naar het complete plaatje. Met innerlijke wijsheid kun je met geld goede keuzes maken.”

Haar goed gevulde bankrekening had ook effect op haar sociale contacten. “Ik heb wel relaties verbroken. Zei meteen: ‘Als jullie me blijven behandelen zoals jullie altijd deden, is er niks aan de hand’. Maar niet iedereen deed dat. Sommige mensen verwachtten dat ik dingen voor ze zou betalen of bleven eindeloos doorzeuren over schade aan bijvoorbeeld hun huis. Dan dacht ik: ‘Wat wil je nou?’. Als ik iets wil geven, doe ik dat uit mezelf. Niet omdat iemand van mij verwacht dat ik voor ze betaal.”

Straatmans vriendschappen hebben zich uitgekristalliseerd, haar bedrijf floreert en haar geld probeert ze grotendeels in te zetten voor een betere wereld. Haar doel? “Ik wil een geldstroom realiseren waarmee ik blijvend kan investeren in duurzame diensten en bedrijven. Ook ben ik bezig een stichting op te richten. Daarmee wil ik de winst delen met anderen, die niet het geld hebben om hun dromen na te jagen. Dat is ter nagedachtenis aan mijn moeder. Zo hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen.”

