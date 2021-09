Talibanregering in Afghanistan krijgt vorm: nieuwe regeringsleider staat op zwarte lijst van VN, minister van Binnenlandse Zaken wordt gezocht door FBI

Drie weken nadat ze aan de macht kwamen in Afghanistan, hebben de islamistische taliban de eerste leden van de nieuwe regering voorgesteld. Mohammed Hassan Akhund wordt de nieuwe premier. Tijdens een persconferentie in Kaboel zijn ook de eerste ministers aangewezen.

Akhund komt uit de zuidelijke provincie Kandahar, stond mee aan de wieg van de taliban en bekleedde al belangrijke posten tijdens het regime van de islamisten in de jaren negentig. Hij staat bekend als een gematigd figuur, met nauwe banden met de huidige talibanbevelhebber Haibatullah Akhundzada.



De nieuwe regeringsleider werkte in het verleden nauw samen met de inmiddels overleden Mohammed Omar, een andere oprichter van de Taliban, en was zijn politieke adviseur. Hij was minister van Buitenlandse Zaken in het vorige Taliban-regime (1996-2001) en staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege zijn banden met de groepering.

Abdul Ghani Baradar, nog een van de medeoprichters van de taliban, zal de nummer twee worden binnen de nieuwe regering, zo verklaarde talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid tijdens een persconferentie in de hoofdstad Kaboel. Baradar leidde de onderhandelingen met de Verenigde Staten in de Qatarese hoofdstad Doha.

De zoon van Mohammed Omar, Mohammad Yaqoob, is benoemd tot minister van Defensie. De functie van binnenlandminister gaat naar Sarajuddin Haqqani. Hij is de zoon van de oprichter van het zogeheten Haqqani-netwerk, volgens de Amerikanen een terroristische organisatie. De door de FBI gezochte Haqqani leidt die groep niet alleen, maar is ook een plaatsvervangend leider van de Taliban. Onderhandelaar Amir Khan Muttaqi mag rekenen op de post Buitenlandse Zaken. “De regering is niet compleet”, benadrukte Mujahid.

Volledig scherm De nieuwe Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken staat op de Most Wanted-lijst van de FBI. © REUTERS

Het is niet duidelijk welke rol is weggelegd voor Haibatullah Akhundzada, de belangrijkste geestelijk leider van de Taliban. Van hem is sinds de val van de regering en de overname van Kabul publiekelijk niets meer gehoord en ook is hij niet in het openbaar gezien, maar volgens een woordvoerder van de Taliban komt daar snel verandering in.

Beleid

Alle tot nu toe bekendgemaakte benoemingen hebben een duidelijke talibanstempel en religieuze achtergrond. De woordvoerder verzekerde wel dat de taliban - die een “inclusief” beleid hebben beloofd - zouden proberen om “mensen uit andere delen van het land” mee te nemen in de regering.

Gevraagd naar het uiteendrijven van een demonstratie in Kaboel dinsdag, zei Mujahid dat de taliban “nog niet getraind” zijn in het beheer van betogingen en riep hij demonstranten op om de autoriteiten een dag op voorhand op de hoogte te brengen van bijeenkomsten.

Een prioriteit voor de nieuwe regering is de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land. De economie kreeg een nieuwe klap door de machtsovername. Een bijkomend probleem voor de Taliban is dat Afghanistan een groot deel van zijn tegoeden heeft opgeslagen in de Verenigde Staten, waar de extremisten geen toegang tot krijgen.

Volledig scherm Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid tijdens een persconferentie in Kaboel. © AP