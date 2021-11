Talibanminister en Amerikaanse gezant zullen crisissituatie in Afghanistan bespreken

OVERZICHT. Steeds meer landen overwegen strengere maatrege­len voor inwoners en toeristen: wat is de 2G-regel en waar wordt die toegepast?

Zowel in Duitsland als in Oostenrijk zijn negatieve coronatesten niet langer voldoende om op restaurant te gaan, of zelfs het land binnen te geraken. Nederland neemt de 2G-regel eveneens in overweging. Wat is die 2G-regel? Waar wordt die toegepast? En wat betekent dat voor het toerisme?

9 november