Talibanchef waarschuwt leden voor aanslagen in het buitenland

Hoe was Trump écht als president? “Tijdens gesprekken met Poetin of Kim Jong-un was hij in staat om iets te verklappen, om te tonen wat ‘n grote jongen hij wel niet was”

Donald Trump begint als topfavoriet aan de koers voor de Republikeinse nominatie. Ondanks — of misschien zelfs dankzij — een fors geladen rugzak aan rechtszaken. Het establishment in Washington siddert en beeft bij het vooruitzicht van een replay met Biden. “Zou iemand met de zeldzame gave van overtuigingskracht Trump kunnen overhalen zich terug te trekken? Er kan wel een voorwendsel gevonden worden om de echte reden te maskeren”, schreef John Bolton deze week in ‘The Telegraph’. Waarom die angst? Verliepen de Trump-jaren in het Witte Huis écht zo waanzinnig?