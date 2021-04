Taliban willen nog steeds aftocht buitenlandse troepen uit Afghanistan tegen 1 mei

De taliban-woordvoerder Zabiullah Mudjahid schreef vandaag op Twitter dat de taliban de terugtocht van alle buitenlandse strijdkrachten nastreven tegen de datum die is vastgelegd in het akkoord tussen de Verenigde Staten en de taliban. Wordt die afspraak niet nageleefd, zullen "de problemen toenemen".

Tegenover de Verenigde Staten en andere landen die troepen hebben in het land, zei de woordvoerder dat wie zich niet aan de afspraken houdt, aansprakelijk zou zijn. België heeft ook een honderdtal militairen in het land.

Dinsdag raakte bekend dat de Verenigde Staten hun soldaten tegen 11 september willen terugtrekken, enkele maanden later dus dan was afgesproken vorig jaar in het akkoord met de taliban. Dat akkoord werd afgesloten door de regering van gewezen president Donald Trump.