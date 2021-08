Taliban: “Vrouwen mogen aan universiteit studeren”

Afghaanse vrouwen die aan een universiteit willen studeren, zullen dat kunnen doen. Dat zegt althans de interim-minister van hoger onderwijs van de taliban, Abdul Baqi Hazzani. Ze zullen dat wel moeten doen in aparte klassen, want mannen en vrouwen zullen gescheiden les volgen.

Het nieuwe regime heeft wel al zijn voornemen bekendgemaakt om een "islamitisch en redelijk" onderwijsprogramma aan te bieden. Toen de taliban van 1996 tot 2001 aan de macht waren, was onderwijs voor meisjes en vrouwen verboden. Velen vrezen voor een terugkeer naar dat regime.

Ondertussen is de hoogste leider van de nieuwe machthebbers in Afghanistan in Kandahar. Hibatullah Akhundzada trad als geestelijk leider nog nooit in de schijnwerpers. Daar gaat snel verandering in komen, volgens de taliban-zegsman. Ook de verblijfplaats van de nummer één was grotendeels onbekend. “Ik kan bevestigen dat hij in Kandahar is. Hij heeft daar steeds gewoond”, zei de woordvoerder tegen persbureau AFP. “Hij zal spoedig in het openbaar verschijnen.”

Kandahar ligt in het zuidoosten en is qua grootte de tweede stad van het land, na de hoofdstad Kaboel. Het is de geboorteplaats van de fundamentalistische beweging en het epicentrum van het taliban-schrikbewind in de jaren negentig.

Akhundzada geldt voor de taliban als de zogenoemde bevelhebber van de gelovigen. Hij is leider sinds 2016, toen buitenlandse militaire troepen nog een grote rol speelden in Afghanistan en de beweging in crisis verkeerde.

Hij heeft nog geen enkele verklaring afgelegd sinds de taliban half augustus aan de macht kwamen en de controle over Afghanistan overnamen. De taliban hebben een lange geschiedenis van het in de schaduw houden van hun topleider. De raadselachtige oprichter van de groep, Mullah Mohammad Omar, was berucht om zijn kluizenaarsgedrag en reisde zelden naar Kaboel toen de groep aan de macht was in de jaren negentig. In plaats daarvan bleef Omar grotendeels uit het zicht in Kandahar, nauwelijks bereid om bezoekers te ontvangen.