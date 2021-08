Taliban veroveren vijf provinciehoofdsteden in drie dagen tijd, waaronder strategisch belangrijke grootstad Kunduz

De opmars van de taliban in Afghanistan gaat snel, nu de buitenlandse troepen zijn vertrokken. De groepering heeft in drie dagen tijd vijf provinciehoofdsteden veroverd. Ze liepen volgens Afghaanse functionarissen de noordelijke steden Kunduz en Sar-e Pol in gelijknamige provincies onder de voet. Vooral Kunduz wordt gezien als een erg belangrijke strategische overwinning voor de taliban.

Sinds de terugtrekking van de internationale strijdkrachten uit Afghanistan sinds mei is de fundamentalistische taliban aan een opmars bezig. De groepering heeft de voorbije maanden veel terrein gewonnen.



De laatste dagen gaat het heel snel. In Kunduz was vanmorgen melding gemaakt van zware straatgevechten. Een inwoner sprak tegenover persbureau AFP telefonisch over “complete chaos” in de hoofdstad van de gelijknamige provincie. “De taliban hebben het belangrijkste plein van de stad bereikt. Ze worden gebombardeerd door vliegtuigen.” Lokale bronnen zeggen dat er brand uitbrak door raketbeschietingen van de taliban en luchtaanvallen van de strijdkrachten. Sommige inwoners probeerden te vluchten of verschansten zich in hun huizen. “De wegen zijn gesloten en mensen kunnen de gewonden niet naar ziekenhuizen brengen”, liet een inwoner persbureau DPA telefonisch weten.

Volledig scherm Afghaans veiligheidspersoneel in de provincie Herat. © AFP

Lokale functionarissen bevestigden later dat de taliban vrijwel alle belangrijke overheidsgebouwen controleren. Een lid van de provincieraad vertelde persbureau DPA dat lokale bestuurders naar het vliegveld zijn gevlucht. Dat zou nog wel in handen zijn van veiligheidstroepen. De taliban liepen Kunduz ook in 2015 en 2016 onder de voet, maar wisten de stad nooit lang vast te houden.

De herovering van Kunduz wordt gezien als de grootste militaire prestatie van de taliban sinds de buitenlandse troepen begonnen aan de laatste fase van hun terugtrekking. Kunduz is de zesde grootste stad van het land en de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Ze telt 370.000 bewoners. De Afghaanse autoriteiten zeiden later vandaag dat commandotroepen worden ingezet om strategisch belangrijke locaties in de stad te heroveren. De taliban zouden al zijn verdreven uit een televisiestation.

Mortiervuur

Vandaag veroverde de taliban ook nog de stad Taloqan, de hoofdstad van de noordoostelijke provincie Tachar. “De regering is er niet in geslaagd om ons tijdig hulp te sturen en we moesten ons deze namiddag terugtrekken uit de stad”, zo zei een veiligheidsbeambte.

De taliban hadden eerder al de hoofdstad van de provincie Sar-e Poel, in het noorden van het land, veroverd. Ze namen de zetel van de gouverneur en het hoofdkwartier van de politie in. De overheid schuilt in een gebouw van het leger, dat ook onder mortiervuur ligt. “De taliban hebben een bataljon van het leger omsingeld aan de buitenrand van de stad. Alle andere stadsdelen zijn in handen van de taliban”, zei een lid van de provincieraad.

Gisteren veroverde de taliban al de stad Sjeberghan, de hoofdstad van de provincie Jowzjan in het noorden van het land. Vrijdag slaagde de fundamentalistische organisatie er de eerste keer in om een provinciehoofdstad te veroveren, meer bepaald Zaranj in het zuidwesten van het land.

Guerillastrijd

De taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van het land. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kaboel en de internationale strijdkrachten in hun land.

De situatie veranderde toen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar een akkoord met de extremisten sloot om Amerikaanse troepen uit Afghanistan te kunnen terughalen. De taliban beloofden met de Afghaanse regering in Kabul over vrede te onderhandelen en zeiden dat ze niet meer zullen toestaan dat terreurorganisaties als al-Qaeda hun land als uitvalsbasis gebruiken.

In het vredesoverleg tussen de Taliban en de Afghaanse regering zit echter weinig beweging. De ontwikkelingen in Afghanistan worden door de internationale gemeenschap met groeiende bezorgdheid gevolgd.

