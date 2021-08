Taliban veroveren drie provinciehoofdsteden in drie dagen

De opmars van de taliban in Afghanistan gaat snel, nu de buitenlandse troepen zijn vertrokken. De groepering heeft in drie dagen tijd drie provinciehoofdsteden veroverd.

Sinds de terugtrekking van de internationale strijdkrachten uit Afghanistan sinds mei is de fundamentalistische taliban aan een opmars bezig. De groepering heeft de voorbije maanden veel terrein gewonnen.



De laatste dagen gaat het heel snel. De taliban hebben nu ook de hoofdstad van de provincie Sar-e Poel, in het noorden van het land, veroverd. Ze namen de zetel van de gouverneur en het hoofdkwartier van de politie in. De overheid schuilt in een gebouw van het leger, dat ook onder mortiervuur ligt.

Zaterdag veroverde de taliban al de stad Sjeberghan, de hoofdstad van de provincie Jowzjan in het noorden van het land. Vrijdag slaagde de fundamentalistische organisatie er de eerste keer in om een provinciehoofdstad te veroveren, meer bepaald Zaranj in het zuidwesten van het land.

Ook in het centrum van de grote stad Kunduz wordt dit weekend hevig gevochten. Een inwoner spreekt tegenover persbureau AFP telefonisch over “complete chaos” in de hoofdstad van de gelijknamige provincie. “De taliban hebben het belangrijkste plein van de stad bereikt. Ze worden gebombardeerd door vliegtuigen.”