Taliban veroordelen tweede Amerikaanse droneaanval, VS-onderzoek naar mogelijke burgerdoden

“We zijn op de hoogte van berichten over burgerslachtoffers na onze aanval vandaag op een voertuig in Kaboel”, zegt een Amerikaanse legerwoordvoerder. “We zouden diep bedroefd zijn door elk mogelijk verlies van onschuldige levens.”

De droneaanval op de auto was de tweede vergeldingsactie van de Amerikanen voor de dodelijke bomaanslag donderdag bij de luchthaven van Kaboel, die is opgeëist door de Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS-K). Ooggetuigen meldden dat de residentiële wijk waar de aanval werd uitgevoerd trilde door de enorme knal.

“We zijn er zeker van dat we succesvol het doelwit hebben geraakt”, aldus het Amerikaanse leger. De explosies die volgden op de droneaanval zouden wijzen “op de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid explosief materiaal” in de auto. Die hebben volgens het leger misschien tot extra slachtoffers geleid. Volgens een anonieme veiligheidsfunctionaris zat in de auto zeker één IS-K-strijder. Die zou van plan zijn geweest een nieuwe aanslag te plegen aan de luchthaven.