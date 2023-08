Taliban verbieden vrouwen toegang tot populair nationaal park: “Hun huizen worden steeds meer een gevangenis”

Band-e-Amir is een belangrijke toeristische attractie in de centraal gelegen Afghaanse provincie Bamiyan. Het werd in 2009 het eerste nationale park van het land en trekt elk jaar duizenden bezoekers. De zes meren in het park zijn een populaire bestemming voor Afghanen die verkoeling zoeken op het strand en in het water, en er zijn verschillende vormen van watersport mogelijk. Volgens het ministerie van Deugd waren er echter te vaak klachten over vrouwen die zich op de stranden niet hielden aan de strenge kledingvoorschriften van de Taliban.