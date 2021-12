Taliban verbieden vrouwen om alleen over lange afstand te reizen, taxichauffeurs moeten vrouwen zonder “islamitische sluier" weigeren

OVERZICHT. Besmet­tings­cij­fers bereiken recordhoog­tes in Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken door oprukkende omikronva­ri­ant

De omikronvariant slaat hard toe in Europa. Niet alleen in België, maar ook in andere landen wint de nieuwe variant aan kracht. En dat laat zich onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië merken in het aantal nieuwe besmettingen. Die klimmen tot ongeziene hoogtes. Een overzicht.

24 december