Taliban vallen politiebureau in Pakistan aan: zeven doden

Voormalige oligarch waarschuwt: “Oorlog tussen VS en China onvermijde­lijk als Rusland wint in Oekraïne”

“Als Oekraïne wordt verslagen door Rusland, dan is een oorlog tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan onvermijdelijk.” Het is een duidelijke waarschuwing van Poetin-criticus en voormalig oligarch Mikhail Chodorkovski.