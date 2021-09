Taliban stellen lichamen van “kidnappers” tentoon op pleinen

Vrouw met syndroom van Down verliest rechtszaak over Britse abortuswet

24 september Een vrouw met het syndroom van Down heeft donderdag een rechtszaak verloren tegen de Britse overheid over een wet die abortus van een foetus met deze aandoening toestaat tot vlak voor de geboorte. Heidi Crowter (26) en twee anderen daagden het Britse ministerie van Gezondheid voor de rechter met het argument dat een deel van de abortuswet discriminerend is en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.