Taliban sluiten diplomatieke vertegenwoordigingen in de VS

Het talibanregime in Afghanistan sluit zijn diplomatieke vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten, zeven maanden na de machtsovername in Kaboel. Dat melden diplomatieke bronnen.

De ambassade van Afghanistan in Washington en de consulaten in New York en Los Angeles zetten hun activiteiten stop vanaf woensdag, zegt een Afghaanse diplomaat die anoniem wil blijven. Reden zou een gebrek aan middelen zijn, maar de diplomaat wijdde daar niet over uit.

De diplomaten die tot nu toe aan het werk waren in de Verenigde Staten werden nog benoemd door de door de VS gesteunde regering in Kaboel die vorig jaar omvergeworpen werd door de radicaalislamistische taliban. Ze zijn al maandenlang niet betaald. De Afghaanse diplomaat zei dat er inspanningen geleverd zijn om de activiteiten gaande te houden tot het laatste moment.

Als de diplomatieke vertegenwoordigingen gesloten worden, zullen de Afghaanse diplomaten dertig dagen hebben om een verlengd verblijf aan te vragen, voor ze gedeporteerd worden, berichtte de New York Times vrijdag, op basis van bronnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar ze zouden niet teruggestuurd worden naar Afghanistan, al is het onduidelijk waar ze anders heen zouden gaan. Een kwart van de ongeveer honderd Afghaanse diplomaten in de VS zou nog geen aanvraag hebben ingediend om in de VS te blijven.