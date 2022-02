Taliban roepen op tot vrede en dialoog in Oekraïne: "Bezorgd dat er burgerslachtoffers vallen”

De talibanregering in Afghanistan heeft opgeroepen tot vrede en dialoog in Oekraïne en haar bezorgdheid geuit over potentiële burgerslachtoffers door de oorlog die er nu woedt.

De mededeling werd gedaan door Abdul Qahar Balkhi, de woordvoerder van het Afghaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken. Ze verscheen vanmorgen in het Engels op zijn Twitteraccount.

“Het Islamitische Emiraat van Afghanistan volgt de situatie in Oekraïne op de voet en drukt zijn bezorgdheid uit over de reële mogelijkheid dat er burgerslachtoffers vallen”, staat er te lezen. “Het Islamitische Emiraat roept beide partijen op tot terughoudendheid. Alle partijen moeten afzien van het innemen van standpunten die het geweld nog kunnen doen toenemen.”

“Het Islamitische Emiraat van Afghanistan vraagt in lijn met zijn buitenlandse politiek van neutraliteit aan beide partijen om het conflict op te lossen met dialoog en vreedzame middelen”, gaat het verder. “Het Islamitische Emiraat vraagt alle partijen in het conflict om aandacht te hebben voor het vrijwaren van de levens van Afghaanse studenten en migranten in Oekraïne.”

De taliban kwamen in de zomer van vorig jaar opnieuw aan de macht in Afghanistan, na de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het land. De Verenigde Staten waren er in 2001 binnengevallen na de terroristische aanslagen in New York op 11 september van datzelfde jaar.

De Verenigde Naties meldden in januari nog dat het “geloofwaardige aantijgingen” had ontvangen dat meer dan honderd voormalige Afghaanse overheidsfunctionarissen, leden van veiligheidsdiensten en mensen die hadden samengewerkt met de Amerikanen gedood waren sinds de overname van de macht door de taliban.

Sharia-wetgeving

De taliban werden in 1994 opgericht tijdens een burgeroorlog die was ontstaan na de terugtrekking van het leger van de Sovjetunie uit Afghanistan. In 1996 kreeg de organisatie de hoofdstad Kaboel in handen en drong ze de bevolking een strikte versie van de sharia-wetgeving op.

In de periode van het Emiraat werden lijfstraffen zoals amputaties en zweepslagen ingevoerd en de bevolking van Kaboel werd verplicht om executies bij te wonen in het voetbalstadion. De taliban verleenden ook onderdak en trainingsmogelijkheden aan het terroristische Al Qaida-netwerk rond Osama bin Laden.

