Taliban roepen op tot overleg: “Oorlog in Afghanistan is voorbij”

"De oorlog in Afghanistan is voorbij. We vragen alle landen en organisaties om met ons aan tafel te zitten en de problemen die we hebben op te lossen", zei woordvoerder Mohammad Naeem tegen de zender. Hij zei verder dat de taliban snel bekend zullen maken hoe ze het land zullen gaan regeren. Volgens hem zal de groep de rechten van vrouwen en minderheden en de vrijheid van meningsuiting respecteren, maar binnen de context van de sharia, het islamitische gewoonterecht.

VN-veiligheidsraad vergadert straks over situatie in Afghanistan

Trump eist aftreden Biden om situatie in Afghanistan: “Een van de grootste nederlagen in de Amerikaanse geschiedenis”

Volgens de talibanwoordvoerder was geen enkele diplomatieke instantie het doelwit van de aanpak van de taliban en zullen ze burgers en diplomatieke missies met rust laten. “We hebben bereikt wat we zochten, namelijk de vrijheid van ons land en de onafhankelijkheid van ons volk. We zullen niet toestaan dat iemand ons land als doelwit gebruikt en we willen anderen geen kwaad doen. We denken niet dat buitenlandse troepen hun mislukte ervaring in Afghanistan nog een keer zullen herhalen.”