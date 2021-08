Taliban: ons land is nu compleet onafhankelijk

Een journalist van The New York Times die in Kaboel is, schreef op Twitter dat hij vreugdeschoten hoort. Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid bevestigde op Twitter dat strijders in de lucht schieten. De Taliban zouden volgens hem proberen dat onder controle te krijgen. Ook Mujahid zei dat zijn land nu "volledig onafhankelijk" is.