Taliban nemen stad in op 80 kilometer van Kaboel: al zestiende provinciehoofdstad in week tijd

De taliban hebben nu ook de stad Pol-e Alam, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Logar, ingenomen. Pol-e Alam ligt op ongeveer 80 kilometer van de hoofdstad Kaboel. Dat hebben de autoriteiten vrijdag bekendgemaakt. Eerder had de groepering ook de controle overgenomen over Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie Helmand in het zuiden van Afghanistan, en Kandahar, de op een na grootste stad van het land.

De islamistische rebellen namen vrijdagochtend ook zonder enige weerstand de stad Chaghcharan in, de hoofdstad van de provincie Ghor, in het centrum van het land, meldt de woordvoerder van de gouverneur. De taliban hadden in de nacht van donderdag op vrijdag ook al Kandahar ingenomen, de op een na grootste stad van het land. Donderdag namen ze ook al de derde stad van Afghanistan, Herat, in, en ze naderden op 150 kilometer van de hoofdstad Kaboel, nadat ze ook Ghazni innamen, ten zuidwesten van de hoofdstad.

In acht dagen tijd namen de taliban bijna de helft van de provinciehoofdsteden in. Ze controleren nu de grootste delen van het noorden, westen en zuiden van het land. Enkel de grote steden Kaboel, Mazar-i-Sharif (noorden) en Jalalabad (oosten) zijn nog in handen van de overheid.

De militanten hebben intussen ook de gouverneur en het hoofd van het inlichtingenbureau van de stad Pol-e Alam gevangengenomen nadat ze overheidsgebouwen hadden veroverd, aldus een lokaal gemeenteraadslid en het Afghaanse parlementslid Huma Ahmadi, die de provincie vertegenwoordigt.

Zestiende provinciehoofdstad

De provincie Logar telt bijna 120.000 inwoners. Vanuit Kaboel duurt het ongeveer 90 minuten om de provincie met de auto te bereiken. Pol-e Alam is de zestiende provinciehoofdstad in een week tijd die in handen van de taliban is gevallen. Afghanistan telt 34 provincies.

De taliban hebben hun offensief gestart in mei, op het moment dat de internationale troepen zich begonnen terug te trekken uit Afghanistan. Ze konden snel grote delen van de landelijke gebieden innemen, zonder veel weerstand van het leger.

Vanwege de "versnelling" van de gebeurtenissen in Afghanistan heeft Washington donderdagavond de ontplooiing van 3.000 soldaten in de internationale luchthaven van Kaboel aangekondigd. Zij moeten helpen met de evacuatie van de diplomaten en Amerikaanse burgers in het land. Londen stuurt 600 militairen om hetzelfde te doen.

Londen hekelt Amerikaanse terugtrekking

De Britse minister van Defensie Ben Wallace heeft vrijdag in een interview met Sky News kritiek geuit op het besluit van de Verenigde Staten om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken. Hij zei te vrezen voor een terugkeer van Al Qaida en “bezorgd” te zijn over de “veiligheidsdreiging” die daarvan uitgaat voor de rest van de wereld.

Ook de voormalige Britse minister van Veteranenzaken Johnny Mercer had kritiek op het besluit om zich na 20 jaar interventie terug te trekken. Hij zei op Times Radio dat het Verenigd Koninkrijk “voor de nederlaag had gekozen” en dat dit gebrek aan “politieke wil” “beschamend” en “triest” was.

De verklaringen komen op een moment dat Londen donderdagavond aankondigde tijdelijk ongeveer 600 manschappen in Afghanistan in te zetten om Britse onderdanen te helpen het land te verlaten in het licht van de opmars van de taliban.

De minister van Defensie zei echter ook dat het VK “het vermogen heeft om zich te beschermen” tegen elke bedreiging van de veiligheid. “Als de taliban terugkomen zoals vroeger en Al Qaida verwelkomen, kan de internationale gemeenschap natuurlijk een hele reeks maatregelen nemen.”

