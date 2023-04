Taliban moeten verbod voor Afghaanse vrouwen om voor VN te werken “intrekken”

Update Trump haalt voor eigen aanhang uit naar justitie en Democraten: “Ons land gaat naar de verdoeme­nis”

Voormalig president Donald Trump zei dinsdagavond dat hij het slachtoffer is van “verkiezingsinmenging”. Tijdens zijn speech haalde hij uit naar de rechtbank in New York: “Ik had nooit verwacht dat dit mogelijk was in Amerika. Mijn enige misdaad is het moedig beschermen van de natie tegen hen die haar willen vernietigen”.