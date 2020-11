Taliban juichen Amerikaanse troepenvermindering in Afghanistan toe

Nederland versoepelt: mogen wij nu naar de Efteling? Of inkopen gaan doen over de grens? En waarom liggen daar zoveel minder mensen in het ziekenhuis dan bij ons?

17:07 Nederlanders mogen weer naar de bioscoop, een museum of een pretpark. De winkels zijn nooit gesloten geweest en een mondkapje is nog steeds niet verplicht. Alleen de horeca blijft nog dicht. Al bij al zijn de regels in ons buurland soepeler en is er veel meer mogelijk. Hoe komt dat? Welke grote verschillen zijn er tussen de Lage Landen? En kunnen wij nu ook meegenieten van de grotere vrijheden in Nederland?