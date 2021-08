Taliban: “Islamitische geleerden zullen beslissen over rol van de vrouw in Afghanistan”

Een raad van islamitische geleerden zal oordelen over de rol van vrouwen in Afghanistan onder heerschappij van de taliban. Dat zegt een vooraanstaande leider van de beweging vandaag. Die raad zal onder andere beslissen over het recht van vrouwen om te werken, een opleiding te genieten en over hun kledijvoorschriften.

“Onze Ulema (geleerden) zullen beslissen of meisjes naar school mogen gaan of niet”, vertelde Waheedullah Hashimi, die betrokken is bij de beslissingen van de militaire organisatie, aan Reuters. “Zij zullen beslissen of ze een hijab, een boerka, of alleen maar een sluier met een abaya of iets dergelijks moeten dragen, of niet. Dat is aan hen.”

De hijab is een hoofddoek, de boerka is een verhullend gewaad, terwijl de abaya een gewaad is dat het gezicht onbedekt laat.

Quote 99,99% van de mensen in Afghanis­tan is moslim en ze geloven in de islam. Als je gelooft in wetten, moet je ze toepassen. Waheedullah Hashimi, taliban

Dinsdag vertelde Zabihullah Mujahid, de voornaamste woordvoerder van de taliban, tijdens een persconferentie in Kaboel dat vrouwen zullen mogen werken en studeren en “erg actief zullen zijn in de maatschappij, maar binnen het kader van de islam.”

“99,99% van de mensen in Afghanistan is moslim en ze geloven in de islam”, zegt Hashimi vandaag. “Als je gelooft in wetten, moet je ze toepassen. We hebben een raad, een erg prominente raad van Ulema (geleerden). Zij zullen beslissen wat te doen.”

Tijdens hun heerschappij van 1996 tot 2001, waarbij de taliban zich ook beriepen op de sharia, mochten vrouwen niet meer gaan werken. Meisjes mochten niet meer naar school en vrouwen mochten de woning enkel verlaten in een boerka en in het gezelschap van een man. Degenen die de regels overtraden, werden soms vernederd en kregen openbare afranselingen van de religieuze politie van de taliban.

Quote We zullen dit regime beoordelen op basis van de keuzes die het maakt. Boris Johnson

Westerse leiders hebben laten verstaan dat ze de nieuwe taliban zullen beoordelen op hun daden, inclusief de manier waarop ze meisjes en vrouwen behandelen. “We zullen dit regime beoordelen op basis van de keuzes die het maakt, en op basis van zijn daden in plaats van op zijn woorden, op zijn houding tegenover terrorisme, misdaad en drugs, maar ook de humanitaire toegang, en het recht van meisjes op onderwijs,” zei de Britse premier Boris Johnson vandaag.

Val Kaboel

Hashimi zei vandaag ook dat zelfs de taliban niet hadden verwacht dat ze Kaboel zo snel in handen zouden krijgen. Maar er ontstond chaos in de hoofdstad nadat president Ashraf Ghani het land ontvluchtte, zei hij. “Daarom gaf onze leiding de taliban de opdracht om naar Kaboel te gaan. Er was niemand om weerstand te bieden. Helemaal niemand. Dus we kwamen binnen en alles was leeg. Dus we belegerden (de stad, red.) en nu hebben we de controle over Kaboel.”

