Taliban houden klopjacht op medewerkers Amerikanen en NAVO, voorbije 24 uur evacueerden de VS meer dan 2.000 mensen uit Kaboel

Een paar dagen na hun machtsovername voeren de radicaalislamitische Taliban in Afghanistan hun zoektocht op naar Afghanen die met de Amerikanen of NAVO-troepen zouden hebben samengewerkt. Ze checken ook onder de menigte Afghanen bij de luchthaven van de hoofdstad Kabul. Toch kon het Amerikaanse leger de voorbije 24 uur via de luchthaven van Kaboel meer dan 2.000 mensen uit Afghanistan evacueren. Dat heeft generaal-majoor Hank Taylor donderdag meegedeeld op een persconferentie van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De Taliban dreigen familieleden van Afghanen die met de Amerikanen of NAVO-troepen zouden hebben samengewerkt te doden of te arresteren als ze hen niet kunnen vinden, meldt The New York Times op basis van een vertrouwelijk document van de Verenigde Naties. De conclusies staan in tegenspraak met de toezeggingen van de fundamentalisten dat ze geen wraak zouden nemen op leden en aanhangers van de gevallen, door het Westen gesteunde regering. Het verslag voedt de groeiende twijfel over die belofte en suggereert dat de Taliban inderdaad vergeldingsmoorden kunnen gaan plegen, zoals ze deden toen ze ruim 20 jaar geleden Afghanistan al eens overnamen, aldus het dagblad.

Volgens het document zijn er meerdere meldingen dat de Taliban een lijst hebben met mensen die ze willen ondervragen en straffen. Op de lijst staan ook de plekken waar de gezochte personen zich zouden bevinden. Vooral leden van het Afghaanse leger en de politie, evenals mensen die voor inlichtingeneenheden van de omvergeworpen regering werkten, lopen gevaar.

De Taliban gaan van deur tot deur. Familieleden van doelwitten worden gearresteerd of bedreigd met de dood of arrestatie, tenzij de gezochte medewerkers zich overgeven.

NAVO

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten buigen zich vrijdag vanaf 14 uur over de situatie in Afghanistan. Bedoeling is de violen gelijk te stemmen en het verdere gemeenschappelijke optreden uit te stippelen, aldus secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Stoltenberg had dinsdag al laten weten dat het zwaartepunt voor het bondgenootschap is dat zijn personeel veilig Afghanistan kan verlaten. Daarbij gaat het niet alleen om mensen uit de NAVO-lidstaten en de partnerlanden, maar ook om Afghanen die de NAVO de voorbije jaren geholpen hebben. Het aantal burgers die rechtstreeks of onrechtstreeks nog op de luchthaven van Kaboel voor de NAVO werken, wordt op zo’n 800 geschat.

Evacuaties

Sinds de start van de missie op 14 augustus hebben de VS in totaal al zowat 7.000 mensen uit het land weggehaald. Sinds de eerste evacuatievluchten eind vorige maand gaat het zelfs al om 12.000 mensen. Onder hen bevinden zich Amerikaanse burgers, leden van de Amerikaanse ambassade en Afghanen die voor de VS hadden gewerkt, bijvoorbeeld als tolk voor het Amerikaanse leger.

“We stellen alles in het werk om zo veel mogelijk mensen zo snel en zo veilig mogelijk te evacueren”, zegt Taylor, die beklemtoont dat het gaat om een operatie “van nationaal belang”.