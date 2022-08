Taliban heerst sinds een jaar weer over Afghanistan: “Mensenrechten van hele bevolking worden afgenomen”

Vlaamse Nina bevond zich midden in de chaos op Medusa-festival in Spanje: “Er viel plots een groot bord naar beneden op iemand”

Door een ‘warme valwind’ op het Spaanse festival Medusa zijn een dode en veertig gewonden gevallen. Met een snelheid van 82 km/uur raasde de wind over het festivalterrein. Verschillende delen van het decor en het podium stortten in door de harde windvlagen. Ook de Vlaamse Nina Steenberghs was erbij toen de chaos uitbrak: “Het was een complex van stellingen die op geen enkele manier verankerd was. Ze waren niet eens deftig vastgemaakt.”

