Taliban escorteerden Amerikanen in het geheim naar luchthaven Kaboel

Amerikanen lijken oorlog te beëindigen zoals ze die voerden: met dode Afghaanse burgers en kinderen

5:00 Het lijkt erop dat de Amerikanen een misser hebben begaan met de droneaanval van zondag in Afghanistan. Die was bedoeld voor terroristen, maar volgens tal van bronnen heeft het tuig tien onschuldige burgers gedood, onder wie zeven kinderen. Als dat klopt, is het een zoveelste voorbeeld van collateral damage — waarbij er in de hele oorlog enkele duizenden burgers omgebracht zijn door westerse troepen.