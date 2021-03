Taliban en VS beloven elkaar zich aan akkoord te houden

Amsterdam test of concerten corona­proof kunnen: meer dan 100.000 kandidaten voor paar duizend tickets

9:48 Zo’n 1.300 mensen zijn vandaag aanwezig in de Amsterdamse concerthal Ziggo Dome voor een proefconcert. Doel is om te bekijken of evenementen coronaproof georganiseerd kunnen worden. Het enthousiasme om erbij te kunnen zijn, was zeer groot