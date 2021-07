Taliban controleren meer dan de helft van de Afghaanse districten

Corona-reproduc­tie­ge­tal in Nederland naar hoogste niveau ooit, meer dan 11.000 besmettin­gen in dag tijd

16 juli Het reproductiegetal van het coronavirus in Nederland is gestegen naar het hoogste niveau ooit. Het staat nu op 2,91 op het coronadashboard van de overheid. Dat betekent dat het virus bij de noorderburen zich razendsnel verspreidt. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend is het coronavirus vastgesteld bij 11.363 mensen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is ook het hoogste aantal sinds tweede kerstdag, bijna zeven maanden geleden.