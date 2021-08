Taliban claimen verovering Kandahar, tweede stad van Afghanistan, Amerikanen en Britten evacueren personeel ambassade

De Belgische F-16's die deel uitmaakten van het westerse bondgenootschap in Afghanistan waren op de vliegbasis van Kandahar gelegerd. Op dit moment staan zo enkel nog de hoofdstad Kaboel en enkele andere gebieden nog onder controle van de Aghaanse regering. “Kandahar is volledig ingenomen”, tweette een woordvoerder op een officiële Twitter-account van de moslimfundamentalisten. Een inwoner bevestigde aan persagentschap AFP dat de regeringstroepen zich inderdaad teruggetrokken lijken te hebben buiten de stad.

Opmars

Sinds vorige week vrijdag heeft de groepering zeker 13 van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Ondertussen hebben de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk beslist een aanzienlijk deel van het personeel van hun ambassades in Kaboel evacueren.

De evacuatie is een reactie op de ontwikkelingen in het Centraal-Aziatische land. Volgens regeringsfunctionarissen gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken de evacuatie aankondigen nu de taliban snel terreinwinst boeken. De Amerikanen sturen 3.000 extra militairen die moeten helpen bij het vertrek van de ambassademedewerkers. Dat geldt als standaardpraktijk in conflictgebieden, aldus de functionarissen. De ambassade blijft wel open. Tegelijkertijd gaat de VS de evacuatie van de Afghaanse tolken, die voor de Amerikanen hebben gewerkt, versnellen.

De Verenigde Staten hadden vanwege de opmars alle Amerikanen al opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten.

Later op de avond kondigde ook Londen aan tijdelijk 600 troepen te zullen sturen. Die moeten helpen bij de evacuatie van Britten en Afghanen die de Britse troepen hebben bijgestaan.

“Nieuwe regering zal niet erkend worden”

Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei vandaag dat de internationale gemeenschap geen nieuwe Afghaanse regering zal erkennen als die de macht gewapenderhand heeft overgenomen. Hij voegde eraan toe dat deze boodschap later ook uitgedragen zou worden door meerdere internationale partners. Een gewelddadige machtsovername door de taliban zal Afghanistan internationaal isoleren, waardoor ook de hulpbetalingen zouden worden stopgezet, aldus Price.

Met het oog op de lopende vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de taliban in Qatar riep Price alle partijen op om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk politiek proces voor de toekomst van het land.

Weinig tot geen tegenstand

De oprukkende radicaalislamitische beweging heeft de westelijke stad Herat volledig veroverd op de Afghaanse regering. “We moesten de stad verlaten om nog meer verwoesting te voorkomen”, meldt een regeringsbron tegen het Franse persbureau AFP. Ook de taliban zelf claimen de grote stad in handen te hebben. Volgens een woordvoerder hebben militairen in de stad zich overgegeven.

Eerder meldde een correspondent van AFP ter plaatse al dat de rebellen aan het einde van de dag een vlag van de taliban hadden gehesen boven de hoofdzetel van de politie van Herat. De journalist meldde ook dat ze weinig tot geen tegenstand hadden ondervonden. Een woordvoerder van de extremisten meldde later op Twitter daarover dat “de vijand” gevlucht is. Volgens hem hebben de taliban tientallen militaire voertuigen, wapens en munitie in handen gekregen.

Gevangenen vrijgelaten

“Tot vanmiddag was de situatie in de stad normaal”, zegt een inwoner van Herat tegen AFP. “Aan het einde van de middag veranderde alles. Ze (de taliban, red.) trokken haastig de stad binnen. Ze hesen hun vlaggen in elke hoek van de stad.” Een lokale politicus zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat de Taliban net als in andere steden gevangenen heeft vrijgelaten, nadat de gevangenis werd ingenomen.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten en de taliban veroveren in sneltempo gebieden en steden. Eerder vandaag werd bekend dat provinciehoofdstad Ghazni is overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel. Ook in Kandahar, in het zuiden van het land, wordt op dit moment hevig gevochten. Later vanavond kwam dan het bericht dat ook Qala-e-Now gevallen is. De hoofdstad van de provincie Badghis, werd al sinds begin juli onder vuur genomen door de taliban. Volgens de lokale autoriteiten werd er na meerdere dagen van gevechten een staakt-het-vuren overeengekomen, dat vandaag door de taliban met de voeten werd getreden.

De belangrijkste overheidsgebouwen in de stad van ongeveer 80.000 inwoners zijn in handen gevallen van de taliban. De Afghaanse regeringstroepen hebben zich teruggetrokken op een militaire basis, waar ze zijn omsingeld.

Volledig scherm Een Afghaanse soldaat eerder vandaag nog in Herat. © AFP