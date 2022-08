Taliban claimen dat ze niet wisten dat Al Qaida-leider Ayman al-Zawahiri in het centrum van Kaboel verbleef

De moord op Zawahiri op het balkon van een onderduikadres in Kaboel op zondag heeft de betrekkingen tussen de Taliban en het Westen verder onder druk gezet. En dat terwijl de heersers van Afghanistan dringend op zoek zijn naar geld om een economische catastrofe het hoofd te bieden na de terugtrekking van de VS uit het land een jaar geleden.

“De regering en de leiders waren niet op de hoogte van wat wordt beweerd”, zegt Suhail Shaheen, het hoofd van het politieke kantoor van de Taliban in Doha, Qatar. Deze bewering is in tegenspraak met wat Amerikaanse functionarissen hebben gezegd over de aanval. Zij zeggen dat Zawahiri verbleef in het huis van een hooggeplaatste adjudant van Talibanleider Sirajuddin Haqqani. Haqqani is het plaatsvervangend hoofd van de Taliban, minister van Binnenlandse Zaken en staat aan het hoofd van het Haqqani-netwerk, een machtige factie binnen de beweging.

“Onderzoek”

De Taliban hadden in de Doha-overeenkomst met de VS voor 2020 beloofd dat zij geen onderdak zouden bieden aan leden van Al Qaida of mensen die de VS willen aanvallen. Shaheen beweert nu dat “er een onderzoek wordt ingesteld om de juistheid van de bewering te achterhalen”. Volgens hem is de leiding voortdurend in gesprek over dit onderwerp en zullen de bevindingen met iedereen worden gedeeld.

De staking van zondag heeft Sherpur wakker geschud. Het district stond ooit bekend om zijn historische gebouwen, maar die werden in 2003 met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor luxe woningen voor ambtenaren van de door het westen gesteunde regering van Afghanistan en internationale hulporganisaties. Na de terugtrekking van de VS in augustus 2021 namen hooggeplaatste Taliban hun intrek in enkele van de verlaten huizen daar.

Haqqani-netwerk

Het Haqqani-netwerk is een Afghaanse islamitische opstandelingengroepering die is opgebouwd rond de gelijknamige familie. In de jaren 80 vocht het tegen de Sovjettroepen en de afgelopen 20 jaar tegen de NAVO-troepen onder leiding van de VS en tegen de voormalige regering van Afghanistan. De regering van de VS looft een prijs van 10 miljoen dollar uit voor Sirajuddin Haqqani wegens aanvallen op Amerikaanse troepen en Afghaanse burgers.

Maar de Haqqani’s, afkomstig uit de oostelijke Afghaanse provincie Khost, hebben rivalen binnen de Talibanleiding, voornamelijk uit de zuidelijke provincies Helmand en Kandahar. Sommigen geloven dat Sirajuddin Haqqani meer macht wil. Andere Talibanfiguren hebben zich verzet tegen de aanvallen van de Haqqani’s op burgers in Kaboel en ergens anders tijdens de opstand.