Taliban bewaken de grens: Afghaanse vlag vervangen door geïmproviseerde ‘talibanvlag’

Illegaal die Amerikaan­se studente Mollie Tibbetts (20) ontvoerde en vermoordde krijgt levenslang

30 augustus De man die drie jaar geleden de Amerikaanse psychologiestudente Mollie Tibbetts (20) ontvoerde en vermoordde in haar woonplaats Brooklyn in Iowa, is maandag veroordeeld tot een levenslange celstraf zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Tibbetts verdween op de avond van 18 juli 2018 toen ze aan het joggen was. Meer dan een maand werd naar haar gezocht. Het was uiteindelijk haar moordenaar Cristhian Bahena Rivera (nu 27) - een Mexicaan die illegaal in de Verenigde Staten verbleef - die de speurders naar haar lichaam leidde.