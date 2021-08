Taliban beschieten belangrijk vliegveld Afghanistan met raketten

OPROEP. Sta jij in de file onderweg naar je vakantiebe­stem­ming? Stuur ons je beelden!

31 juli Op de belangrijkste vakantieroutes is het al zeer druk, melden verkeersorganisaties VAB en Touring zaterdagochtend. In Frankrijk staat er om 7 uur al zo’n 200 kilometer file. Ook wie terugkeert naar België, riskeert vandaag in de file te staan. Ben jij onderweg naar je vakantiebestemming of kom je net terug van vakantie? Stuur ons je beelden via video@hln.be of via WhatsApp.