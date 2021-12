Taliban beginnen opnieuw paspoorten af te leveren

Gezond­heids­sys­teem in Afghanis­tan dreigt in te storten: miljoenen kinderen lijden honger

Het aantal kinderen dat onvoldoende te eten krijgt in Afghanistan is met 3,3 miljoen toegenomen sinds de taliban in augustus aan de macht kwamen in het land. Dat blijkt uit een analyse van Save the Children. Volgens de organisatie maakt Afghanistan zijn ergste voedselcrisis tot dusver door.

